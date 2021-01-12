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12.01.2021 - 11:48 | | AA

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 yükselişle 409,73 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 13.962 oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 6.787 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 5.658 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8,363 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 22.690 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,2161 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ile ABD'deki politik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi. 

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