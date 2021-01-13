Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 6.759 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.657 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8,324 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 22.597 puanda bulunuyor.

Euro/ dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,09 azalışla 1,2196 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklese de ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının alımları sınırladığını ifade etti.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bu hafta başlaması beklenen finansal hizmetler için görüşmeler öncesinde Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendiğini aktaran analistler, bugün ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.