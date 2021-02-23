Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalışla 412,06 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 13.884 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artışla 6.636 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 5.782 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 8.170 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 23.072 puanda bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretlerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin beklendiği ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, dün yaptığı konuşmada ECB'nin, finansman koşullarının ekonomiyi destekleyecek kadar elverişli olup olmadığını değerlendirebilmek için tahvil getirilerini yakından takip ettiğini söylemesinin ardından tahvil faizlerinde bugün sakin bir seyir izleniyor.

Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de aralık ayı işsizlik oranı yüzde 5,1'e yükselerek beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.