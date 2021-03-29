Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artışla 427,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 14.781 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 azalışla 6.712 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 5.992 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.477 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 azalışla 24.363 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,16 azalışla 1,1772 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta cuma günü yayımlanacak ABD'nin mart ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da takip edileceğini bildirdi.