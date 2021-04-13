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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

13.04.2021 - 10:50 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 436,200 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,29 değer kazancıyla 15.259 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.880 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 8.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artarak 6.177 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 primle 24.497 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1,1907 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre, sanayi üretimi şubatta beklentilerin üzerinde aylık yüzde 1 artarken, dış ticaret açığı da 10,7 milyar sterline yükseldi. Açıklanan geçici verilere göre ülkede 1. çeyrek geçici Gayrisafi Yurt içi Hasıla, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 azaldı.

Almanya'da ise Toptan Eşya Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 4,4 yükseldi.

Analistler, piyasalarda devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin yatırımcıların odağında bulunduğunu, ayrıca Almanya'da ZEW anketinin sonuçlarının takip edileceğini bildirdi. 

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