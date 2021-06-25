Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 457 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,1 değer kaybıyla 15.573 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.123 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.059 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 6.629 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 25.494 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1,1950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların Avrupa'da ekonominin toparlanma aşamasında olduğunu gösteren makroekonomik verilerle umutlandığını, diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen çelişkili açıklamaların pay piyasalarında risk iştahını etkilediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verisinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.