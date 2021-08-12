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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

12.08.2021 - 11:01 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 yükselerek 474,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,05 yükselerek 15.831 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.204 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 8.970 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.859 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 artışla 25.459 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1737 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "enflasyondaki yükselişin geçici" olduğu söylemini desteklediğini belirterek, bu durumun bankanın politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa karşın, ekonomik toparlanmanın sürdüğüne dair beklentilerin pay piyasaları fiyatlamalarına yön verdiğini aktaran analistler, bugün Euro Bölgesi'nde haziran ayı sanayi üretimi, ABD'de temmuz ayı ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek çeyreklik yüzde 4,8, yıllık yüzde 22,2 arttı. Ülkede sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 0,7 azalırken, yıllık yüzde 8,3 artış gösterdi.

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