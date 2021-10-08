Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları karışık seyirle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

08.10.2021 - 10:57 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 azalarak 457,2 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 15.216 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 primle 7.080 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.584 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artışla 26.009 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1,1547'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının azaldığını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre ağustosta Almanya'nın ihracatı yüzde 1,2 azalarak beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 3,5 artışla tahminleri aştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, oynaklığı devam eden doğal gaz fiyatlarının Avrupa'nın gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi.

Dün 83 euroya kadar gerileyen kasım vadeli doğal gaz kontratı bugün yeniden 100 euronun üzerini gördü.

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'ın TCMB Başkanı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'ın TCMB Başkanı iddialarına yalanlama

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Kartal'da 5 katlı binada yangın

Kartal'da 5 katlı binada yangın

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'ın TCMB Başkanı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'ın TCMB Başkanı iddialarına yalanlama

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Son dakika... Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye gitti

Son dakika... Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye gitti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kartal'da 5 katlı binada yangın

Kartal'da 5 katlı binada yangın

Sıradaki Haber
1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

Sıradaki Haber
Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

Sıradaki Haber
Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Sıradaki Haber