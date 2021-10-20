Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 469,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 artışla 15.544 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirde 7.218 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 6.667 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 primle 9.025 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, önceki kapanışın hemen altında, 1,1630 seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları sonrası BoE'nin kasımdaki toplantıda 15 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından gelen açıklamalar enflasyondaki artışın "geçici" olduğu temasını koruyor.
Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yıllık yüzde 3,1 artışla beklentilere yakın gerçekleşirken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 14,2 artarak tahminleri aştı.
Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.