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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

25.10.2021 - 10:35 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,01 değer kaybederek 471,82 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 artışla 15.556 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 primle 7.228 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 6.728 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 8.934 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarının gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldığını belirterek, iki bankanın da faiz oranlarını ve destekleyici politika tutumunu değiştirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artmasına karşın İngiltere ile Avrupa Birliği arasında süren Kuzey İrlanda'nın ticaret durumuna ilişkin görüşmelerin sürmesinin iyimserliği artırdığını aktaran analistler, bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

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