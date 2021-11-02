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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

02.11.2021 - 11:55 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 477,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 15.865 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.254 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.893 puanda ve İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 27.185 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1600 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının yanı sıra Euro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildiren analistler, Norveç'te başlayacak olan Uluslararası Enerji Forum'unun da gündemde olduğunu söyledi.

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