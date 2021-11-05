Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 483,23 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde önceki kapanışın yüzde 0,08 altında 16.017 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artışla 7.291 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 6.996 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 primle 27.587 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1554 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlamasının ardından piyasalarda faiz artırım beklentileri üzerinde etkili olabilecek verilerin öneminin arttığını kaydederek, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Almanya'da bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1 gerileyerek beklentilerin oldukça altında kaldı.

Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, Avrupa ve İngiltere merkez bankası yetkililerinin açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.