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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

09.11.2021 - 11:46 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 483,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 artışla 16.070 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 7.306 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 7.042 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 27.672 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1587 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının başkanları ve yetkililerinin yapacakları açıklamalar öncesinde pay piyasalarının yön arayışında olduğunu bildirdi.

Almanya'da bugün açıklanan verilere göre ise ihracat eylülde yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 0,1 arttı. Ödemeler dengesi ise 19,6 milyar euro fazla verdi.

Bugünün veri gündeminde ayrıca ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin bulunduğunu belirten analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin haber akışının da odağında olduğunu ifade etti.

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