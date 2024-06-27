Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.197 puan seviyesinde işlem görüyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.216 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 33.517 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 10.990 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.620 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0690 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranmaya devam ederken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks, para politikasını gevşetirken acele etmeye gerek olmadığını söyledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane de reel özel tüketimin, salgın öncesinde yapılan tahminlerin gerisinde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, "Enflasyonun gevşemesi halinde daha fazla faiz indirimi gelir." dedi.

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Öte yandan, analistler, Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimde, aşırı sağın olası başarısına yönelik endişelerin devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.