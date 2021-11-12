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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

12.11.2021 - 11:51 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 485,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 16.088 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 7.361 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.077 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 27.592 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi dünkü kapanışına yakın 1,1445 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, bugün sona erecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) sonrası yayımlanacak bildirgenin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

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