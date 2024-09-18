Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 kayıpla 517,20 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.290 puandan işlem görüyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 18.741 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,2 gerileyerek 7.474 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 11.708 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 33.795 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

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Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus, dün yaptığı açıklamada, gelecek ay ECB'nin faiz oranlarını tekrar düşürme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Ekim ayında bir indirim olasılığının çok düşük olması doğaldır." ifadesini kullandı.

Bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.

Bugün ayrıca, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.