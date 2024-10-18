Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 525,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 19.628 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.375 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 35.143 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 7.620 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 11.863 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası öne çıkan yükseliş eğilimi, yeni günde Avrupa'da yerini karışık bir seyre bıraktı.

ECB, dün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürürken, söz konusu indirim bu yılki üçüncü faiz indirim kararı oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre mevduat faizi yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e düşürülürken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e çekti.

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ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu belirterek, "Son veriler durgun büyümeye işaret ediyor." dedi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Verilere göre bilgisayar ve telekomünikasyon alanındaki satışlardaki güçlü büyümeyi, market satışlarındaki düşüş dengeledi.

Temmuz-eylül dönemini kapsayan çeyrek dönemde ise perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,9 arttı.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin cari işlemler hesabı 31,5 milyar euro fazla verdi.

Bugün ayrıca, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek.