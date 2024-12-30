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Avrupa borsaları negatif seyirde

Avrupa borsalarında negatif seyir izleniyor.

30.12.2024 - 11:44 | | AA
Avrupa borsaları negatif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 505,27 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.891 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 8.121 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 34.041 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.330 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kayıpla 11.502 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bununla birlikte resesyon endişelerinin öne çıktığı Avrupa'da enflasyonla mücadeleye ilişkin politikaların gelecek dönemde nasıl şekilleneceği de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son Ekonomik Bülteni'nde, ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot'ın "Yüzde 7'lik ücret taleplerinin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu değil." sözleri enflasyonist endişelerin devam ettiğini gösterdi.

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ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da enflasyondaki son yükselişe dikkati çekerek, bir sonraki faiz indiriminin gerçekleşmesinin daha uzun sürebileceğini ifade etti.

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