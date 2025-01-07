Avrupa borsaları negatif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 512,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.197 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.222 puan seviyesinde.

Haberin Devamı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 34.535 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.447 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kayıpla 11.767 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölge genelinde ülkeler orta vade için belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşmada zorluk çekerken, daralan imalat aktivitesi resesyon endişelerini beslemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Analistler Almanya'da açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.