Avrupa borsaları negatif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 523,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 20.927 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.525 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 36.046 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 11.869 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.715 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa borsalarında İngiltere hariç satıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Dün yemin ederek göreve başlayan Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarına yönelik haber akışı bölgedeki ticaret ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

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Analistler, resesyon endişelerinin Avrupa genelinde varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, değişebilecek ticari ve ekonomik denklemden Avrupa Birliği'nin nasıl etkileneceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, "Akıl Çağı İçin İşbirliği" temasıyla başladı.

Toplantıda, büyümenin nasıl yeniden sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı, sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak.

ABD'de dün başkanlık koltuğunu devralan Donald Trump da 23 Ocak'ta zirveye canlı bağlanacak.

Bugün ayrıca Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi takip edilecek.