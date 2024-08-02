Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 düşüşle 505 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 17.887 puan seviyesinde işlem görüyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.260 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 32.444 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.336 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 10.823 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini belirterek bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün yaptığı para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda politika faizini 25 baz puan indirme kararının oldukça dengeli şekilde alındığını belirtirken, yılın geri kalanında olası faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal vermekten kaçındı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoE'nin kasımda tekrar faiz indirimine gitmesinin olası olduğunu gösterirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) karışık gelen enflasyon verilerine karşın yüzde 95 ihtimalle eylülde yeniden faiz indireceği tahmin ediliyor.

Analistler bugün ABD'deki istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.