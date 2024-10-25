Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 517,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 19.937 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.257 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.655 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 7.471 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 11.802 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında makroekonomik verilerden alınan sinyaller, resesyon endişelerini besliyor.

Kurumsal tarafta Renault modellerine olan talep artışı şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna olumlu yansırken, şirket hisseleri günü yüzde 4,7 yükselişle kapattı.

İngiliz bankası Barclays'ın üçüncü çeyrek bilançosu da beklentilerden iyi geldi, şirket hisseleri yüzde 4'ten fazla yükseldi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks, yetkililerin gelecek toplantılarda bir dizi seçeneği değerlendireceğini, bunlar arasında faiz oranlarında aynı seviyede kalmanın ve daha büyük adımlarla indirim yapmanın da yer aldığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Bugün, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.