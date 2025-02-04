Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 533,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 21.414 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 8.552 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 36.075 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.200 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.848 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisine yönelik haber akışının risk iştahını olumsuz etkilemesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Trump yönetiminin ek gümrük vergisi uygulamalarına yönelik haberler ve Avrupa Birliği'nin de ilave gümrük vergilerine tabi olacağına yönelik söylemler Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

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Öte yandan, açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde iyileşmelere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) parasal gevşemesine paralel olarak imalat sanayi aktivitesinde canlanma olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Başkan Trump'ın, kapsamlı gümrük vergileri getirmesi ve AB'ye ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması Avrupa'da otomobil üreticilerinin de hisselerinde satış baskısı oluşturdu.

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.