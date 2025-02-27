Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 556,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 22.565 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 8.716 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 38.690 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 13.210 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.094 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında ise ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) yüzde 25 ek tarife uygulanacağına ilişkin haber akışıyla birlikte negatif bir seyir izleniyor.

Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutmaya devam ediyor.

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Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.

AB tarafının Trump'ın açıklamalarına yönelik tepkileri yakından takip edilirken, geçen günlerde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını belirterek "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, AB, sanayisinin rekabetçiliğini artırmak ve karbondan arınmasını desteklemek için temiz üretime 100 milyar euroluk destek sağlanmasını içeren yeni bir plan hazırladı. Birlik ayrıca, üye ülkelerin fosil yakıt ithalatında bu yıl 45 milyar euro tasarruf etmelerini sağlayacak eylem planını duyurdu.

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Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.