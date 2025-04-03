Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 düşüşle 530 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 azalışla 22.077 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 37.875 puanda bulunuyor.

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İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 13.199 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 7.721 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 8.500 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Trump'ın diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması sonrasında ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Avrupa borsaları da negatif seyrederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarifeleri küresel ekonomiye büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

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Von der Leyen, küresel ekonominin büyük ölçüde zarar göreceğini belirterek, "Belirsizlik artacak ve daha fazla korumacılığı tetikleyecek. Sonuçları korkunç olacak." dedi.

Başkan Trump'ın başkalarının mevcut kurallardan haksız yere yararlandığı konusundaki görüşüne katıldığını aktaran Von der Leyen, dünya ticaret sistemini küresel ekonominin gerçeklerine uygun hale getirmek için her türlü çabayı desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Von der Leyen, ABD ile görüşmelere başlamak için henüz geç olmadığını da vurgulayarak, "Başından beri, transatlantik ticaretteki kalan engelleri kaldırmak için Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeye her zaman hazır olduk." diye konuştu.

Analistler, AB tarafının öncelikle diyalog temelli bir çözüm stratejisini öncelediğini belirterek, gelecek dönemde sonuç alınmaması durumunda ABD'ye karşı tarife ve bazı ticari düzenlemelerin masaya yatırılabileceğini kaydetti.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.