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Avrupa borsaları pozitif ayrıştı

Avrupa borsaları güne alıcılı başlarken Almanya'da DAX 30 endeksi negatif ayrıştı.

11.11.2021 - 11:56 | | AA
Avrupa borsaları pozitif ayrıştı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 483,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 azalışla 16.053 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 7.362 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 7.054 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 27.552 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi dünkü kapanışına yakın 1,1474 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Çin hükümetinin emlak şirketlerinin refinansman kısıtlamalarını gevşettiğini duyurmasının küresel pay piyasalarında risk algısını azalttığını bildirdi.

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yükseğine çıkmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini ifade eden analistler, Avrupa'da Aralık 2022'de faiz artışına gidileceğinin fiyatlandığına dikkati çekti.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere 3. çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,6 büyüse de, beklentileri karşılayamadı. Ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 2,9 arttı.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

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