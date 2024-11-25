Avrupa borsaları pozitif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 509,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.405 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.290 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 33.487 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.291 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 11.697 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında ise Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisiyle birlikte pozitif bir seyir izleniyor.

Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da beklentilerin altında gerçekleşen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınan sinyaller ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamalarında gelecek dönem faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin ipuçları aranıyor.

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Buna göre, ECB Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Fed’den bağımsız olarak faiz oranlarını düşüreceğini kaydetti. Villeroy, fiyatların ortalama olarak ücretlerden daha yavaş artığına işaret ederek, bu durumun faiz oranlarının düşürülmesine imkan verdiğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de beklenmedik şekilde gelen zayıf PMI verilerinin Almanya ekonomisinin zor durumunu doğruladığını kaydederek, ECB'nin 12 Aralık'taki politika toplantısından hemen önce açıklayacak ekonomik verilerin Bankanın projeksiyonlarına karar vermede çok önemli olacağını vurguladı.

Bu gelişmelerle ECB'nin aralık ayı toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği fiyatlamalara dahil oldu.

Bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verileri takip edilecek.