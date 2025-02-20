Avrupa borsaları pozitif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 552,9 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 22.506 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.689 puanda bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.463 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 12.981 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.150 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa tarafında ise İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bankacılık hisselerinde devam eden alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Analistler, bilanço sezonunu başarıyla atlatan ve büyük miktarda hisse geri alımı sözü veren bankacılık sektörünün söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

Açılışın hemen ardından BNP Paribas'ın hisseleri yüzde 1,1, Commerzbank'ın hisseleri yüzde 1, Societe Generale'ın hisseleri yüzde 0,9 ve BBVA'nın hisseleri 0,7 yükselişle işlem görüyor.

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Öte yandan, Trump'ın tarife tehditlerine yönelik haber akışı ana gündem maddelerinden olmaya devam ediyor. Bölge genelinde zayıflayan imalat sanayi aktivitesinin ABD'nin atacağını ifade ettiği tarife adımlarından nasıl etkileneceğine ilişkin belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürüyor.

Analistler, halihazırda resesyon endişeleri gölgesindeki Avrupa ekonomisinin tarifeler nedeniyle kar ve pazar payı kaybı ihtimalinin endişeleri güçlendirdiğini ifade ederek, hükümetlerin söz konusu kırılganlığa karşı atacağı adımların yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,5 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Günün geri kalanında, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları ve öncü endeks, Euro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi takip edilecek.