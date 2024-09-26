Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 yükselişle 524,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 19.134 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,309 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 34.167 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla 7.665 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,9 kazançla 11.903 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde pozitif seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde başta imalat sanayi tarafı olmak üzere ekonomik aktivitenin yavaşladığına yönelik endişeler varlığını korumaya devam etse de OECD, dün yayınladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyümeye ilişkin yüzde 0,7 olan öngörüsünü değiştirmedi ancak 2025 tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,3 olarak belirledi.

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Rapora göre, Almanya'nın 2024 büyüme tahmini yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e indirilirken, 2025 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürüldü.

İngiltere'nin 2024 büyüme tahmini ise yüzde 0,4'ten yüzde 1,1'e yükseltilirken, 2025 büyüme tahmini yüzde 1,0'den yüzde 1,2'ye çıkarıldı.

Dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene kısıtlamaları kaldırmada kademeli bir yaklaşım almanın makul olduğunu kaydederek, "Enflasyonu orta vadede hedefe sürdürülebilir bir şekilde döndürmek için ekonomide bazı boşlukların açılması lazım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti.

Almanya, ekim ayı GFK tüketici güven endeksi -22,5'lik beklentinin üzerinde gelerek -21,2 oldu.

Günün geri kalanında ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar takip edilecek.