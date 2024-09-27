Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 526,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 19.271 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,293 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 34.490 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.760 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de 0,2 kazançla 11.97 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş"le sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Avrupa borsalarında ise dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişeleri varlığını koruyor.

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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği öngörülüyor.

ECB yetkililerinden gelen açıklamalar yakından takip edilmeye devam ederken dün ECB Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden olduğunu açıkladı.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise dün yaptığı açıklamada, Avro bölgesi ekonomisinin durgunlaştığını belirterek "Anketlerin ekonominin yavaşladığını ve işgücü piyasasında yumuşamaya dair artan işaretler olduğunu ancak piyasanın dayanıklı kalmaya devam ettiğini söyledi."

Günün geri kalanında Almanya'da işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.