Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 507,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 19.128 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 8.143 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 34.398 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.386 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 11.711 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri ve teknoloji hisseleri öncülüğünde süren düşüşün genele yayılması nedeniyle risk iştahı zayıf seyrederken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler, yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsaları ise yeni günde pozitif ayrışırken, bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.

Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.

ECB üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece bu, 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ise ECB'nin faiz oranlarını çok yavaş düşürme ve enflasyonu aşırı düşürme riskinden kaçınması gerektiğini belirtti.

Günün geri kalanında, ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.