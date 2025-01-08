Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 515,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 20.394 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.256 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 34.023 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 11.849 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.484 puana geriledi.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından karışık seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

Bu gelişmelerle Avrupa'da da resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, son aylarda yeniden güç kazanan enflasyon dikkati çekiyor.

Haberin Devamı

Analistler, bölge genelinde resesyon-enflasyon ikileminin devam ettiğini, söz konusu ikilemin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da kasım ayı perakende satışlar aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 2,5 artarak aylık bazda beklentilerin altında kaldı.

Kasım fabrika siparişleri de aylık yüzde 5,4, yıllık 1,7 azalarak beklentilerin altında seyretti.

Beklentiler, fabrika siparişlerinin aylık yüzde 0,2 azalış, yıllık yüzde 3 artış kaydetmesi yönündeydi.

Öte yandan İngiltere'de Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Bugün, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.