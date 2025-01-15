Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 20.315 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.258 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kazançla 35.224 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 11.781 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.437 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise alıcılı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü. Beklenti, yıllık enflasyonun söz konusu ayda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi. Enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanmıştı.

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Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 3,2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon kasımda yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 olurken, yüzde 0,4 olan tahminlerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa'da imalat sanayi aktivitesindeki düşüş bölge ülkelerinin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak sanayi üretimi yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları, New York Fed imalat endeks ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.