Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 545,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.566 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.870 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 39.639 puandan işlem görüyor.

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Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.719 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,8 değer kazancıyla 14.014 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da artan jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile İsrail arasındaki çatışmalarda "artık anlaşma zamanının geldiği" yönündeki açıklamaları ile İran’ın beklentilerin aksine Hürmüz Boğazı’nı kapatmaması, piyasalarda risk iştahını kısmen destekledi.

Analistler, Hürmüz Boğazı'nda olası kapatma girişimlerinin enflasyonla mücadele eden tüm ülkeleri zora sokacağını belirterek, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.