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Avrupa borsaları yatay seyrediyor

Avrupa borsaları haftaya yatay bir seyirle başladı.

15.11.2021 - 11:50 | | AA
Avrupa borsaları yatay seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 486,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 16.081 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.345 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.095 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 27.710 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi cuma günkü kapanışına yakın 1,1445 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün katılacağı toplantıdaki açıklamaları öncesi küresel bazda artan enflasyon endişelerinin oluşturduğu belirsizliklerle Avrupa borsalarının yön arayışında olduğunu bildirdi.

Bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

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