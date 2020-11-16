Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 388 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 13.174 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.358 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 5.436 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 21.151 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,5 primle 7.975 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1866 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, Asya'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.