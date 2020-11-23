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23.11.2020 - 13:20 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.251 puan oldu.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.048 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 21.925 puanda bulunuyor. 

Euro /dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1868 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralıkta uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haber akışının küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Öte yandan, Almanya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,9 ile beklentilerden iyi gelirken, hizmet sektörü PMI 46,2 ile beklentilerin hemen altında gerçekleşti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, gelişmiş ülkelerdeki teşvik paketlerine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

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