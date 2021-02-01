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01.02.2021 - 11:45 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,84 artışla 399,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 13.565 puan oldu.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artışla 6.458 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 yükselişle 5.447 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 değer kazancıyla 7.831 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artarak 21.736 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,14 azalışla 1,2114 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün Avrupa Birliği'nin aşı tedariki konusundaki pozitif gelişmelerin, haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

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