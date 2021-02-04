Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 artışla 408,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 13.987 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.540 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 5.587 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 8.046 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 22.581 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,1995 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

BoE'nin yüzde 0,1 olan politika faizinde ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini vurgulayan analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarında gelecek döneme ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.