11.02.2021 - 11:40 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 410,34 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.947 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 5.672 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 8.049 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.314 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2122 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklı seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin takip edileceğini ifade etti.