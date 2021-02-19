Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 artışla 413,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 13.923 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 6.621 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 5.746 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.032 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artarak 22.949 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1,2115 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Almanya'da 60,6'ya, Fransa'da 55,0'e çıkarak beklentileri aşarken, İngiltere'de perakende satışlar ocakta yüzde 8,2 gerileyerek tahminlerin çok altında kaldı.

Analistler, geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez bugün sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında vaka artış hızının yavaşlamasına karşın mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çeken analistler, bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti.