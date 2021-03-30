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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 artışla 429,76 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 14.917 puan oldu.

30.03.2021 - 11:40 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.775 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 6.054 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,78 değer kazancıyla 8.558 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 primle 24.563 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,22 azalışla 1,1738 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, endekslerin pozitif seyrinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin etkili olduğunu belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin, yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Açıklanacak veriler arasında Almanya'nın enflasyon ve ABD'nin tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının da izleneceğini dile getirdi.

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