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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak 15.289 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,73 artışla 435,38 puana çıktı.

06.04.2021 - 10:48 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artışla 6.816 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 6.139 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 8.669 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 primle 24.860 puanda bulunuyor.

Euro /dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1809 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta perşembeden bu yana resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Avrupa borsaları tatil sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'de ve Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdığını belirtti.

Bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini kaydeden analistler, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını kaydetti.

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