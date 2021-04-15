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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 artarak 437,84 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,36 değer kazanarak 15.263 puan oldu.

15.04.2021 - 10:45 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.963 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 8.603 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.216 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 primle 24.609 puanda bulunuyor.

Euro/ dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,1984 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar ile açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçların takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, beklentiler doğrultusunda martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

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