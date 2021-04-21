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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

21.04.2021 - 10:52 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 artarak 436,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,34 değer kazanarak 15.180 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artışla 6.897 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 yükselişle 8.536 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 6.195 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 24.173 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,21 değer kaybıyla 1,2011 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'yi aşan kayıplar sonrası tepki alımları ile yeni güne pozitif bir başlangıç yapıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD-Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade eden analistler, aşı tedariki ile gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğu kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 0,7 arttı. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 1,1 yükseldi.

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