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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları İtalya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

14.05.2021 - 10:51 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 artışla 439,68 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,26 değer kazanarak 15.241 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artışla 6.998 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 9.030 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,30 primle 6.307 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 24.467 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 1,2109 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin olduğunu bildirerek, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

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