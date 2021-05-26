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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 446,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,17 değer kazanarak 15.490 puan oldu.

26.05.2021 - 10:48 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.034 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 9.214 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artarak 6.405 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 primle 24.937 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, dün 1,2268 ile yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1,2240 seviyesinde işlem görüyor.

Dün tamamlanan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın siber güvenlik başta olmak üzere müdahale düzeyinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Analistler, AB Liderler Zirvesi sonrası Rusya ile ilgili gerilimin artabileceği endişelerinin yükseldiğini belirtti. Dünya genelinde enflasyon endişelerinin devam etmesine rağmen pay piyasalarının pozitif görünümünü koruduğuna işaret eden analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, emtia fiyatlarındaki hareketlerin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydetti.

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