Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artışla 7.127 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 9.185 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 primle 6.567 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 25.654 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,03 yükselişle 1,2179 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de sanayi üretimi nisanda yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi üretimi de yüzde 0,3 geriledi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin, yıllık yüzde 5 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etmesinin ardından piyasalarda artışın geçici olduğunu ve para politikalarının destekleyici kalmaya devam edeceği iyimserliğinin sürdüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu bildiren analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.