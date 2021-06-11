Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı
ABONE OL

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 artarak 455,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 15.576 puan oldu.

11.06.2021 - 10:46 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artışla 7.127 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 9.185 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 primle 6.567 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 25.654 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,03 yükselişle 1,2179 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de sanayi üretimi nisanda yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi üretimi de yüzde 0,3 geriledi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin, yıllık yüzde 5 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etmesinin ardından piyasalarda artışın geçici olduğunu ve para politikalarının destekleyici kalmaya devam edeceği iyimserliğinin sürdüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu bildiren analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

 

GÜNCEL HABERLER

Ticaret Bakanı Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Tayvan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

İcradan satılık lüks araç

İcradan satılık lüks araç

Peru'da seçimi sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı

Peru'da seçimi sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı

Ekmek almaya giden kadın, köpeklerinin saldırısına uğradı!

Ekmek almaya giden kadın, köpeklerinin saldırısına uğradı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSÜ tercih sonuçları 2021 açıklandı! MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları 2021 açıklandı! MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Sıradaki Haber
SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Sıradaki Haber
Namaz kılan Filistinlilere saldırı

Namaz kılan Filistinlilere saldırı

Sıradaki Haber
Ekmek almaya giden kadın, köpeklerinin saldırısına uğradı!

Ekmek almaya giden kadın, köpeklerinin saldırısına uğradı!

Sıradaki Haber