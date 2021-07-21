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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

21.07.2021 - 11:11 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artarak 451 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,4 yükselerek 15.278 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artışla 6.985 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.476 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 6.408 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 24.415 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1760'tan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ekonomiye yansımalarına ilişkin tedirginliklerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, yatırımcıların yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak kararları beklediğini söyledi.

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