Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

23.07.2021 - 11:02 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 458,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,5 yükselerek 15.595 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 8.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 6.519 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 24.981 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1767 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını belirtirken, ECB Başkanı Chiristine Lagarde, bankanın geçmiş krizlerden ders çıkardığını ve acil durum desteğini çok erken geri çekerek mevcut ekonomik toparlanmayı rayından çıkarmayacağını söyledi.

Analistler, ECB'nin enflasyon yönlendirmesi ve ekonomiye desteğin devam edeceğine ilişkin verildiği mesajların pay piyasalarını desteklediğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Fransa’da tartışmalı salgınla mücadele yasa tasarısı kabul edildi

Fransa’da tartışmalı salgınla mücadele yasa tasarısı kabul edildi

İstanbul'da inanılmaz olay! Minibüste fark edildi, henüz 5 yaşında

İstanbul'da inanılmaz olay! Minibüste fark edildi, henüz 5 yaşında

Trafo patlaması faciaya yol açtı

Trafo patlaması faciaya yol açtı

THY'nin 255. destinasyonu Aktau şehri oldu

THY'nin 255. destinasyonu Aktau şehri oldu

Son dakika: MSB duyurdu! Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Son dakika: MSB duyurdu! Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da inanılmaz olay! Minibüste fark edildi, henüz 5 yaşında

İstanbul'da inanılmaz olay! Minibüste fark edildi, henüz 5 yaşında

Sıradaki Haber
Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı

Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı

Sıradaki Haber
Merkel giderayak yineledi: Tam üye olarak görmüyorum

Merkel giderayak yineledi: Tam üye olarak görmüyorum

Sıradaki Haber
Son dakika: MSB duyurdu! Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Son dakika: MSB duyurdu! Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Sıradaki Haber